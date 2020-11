36 fartbøder - to må op til en ny køreprøve

36 bilister kan se frem til et bødeforlæg, mens ni i tilgift får et klip i kortet, og to må op til en ny køreprøve.

Mellem klokken 14.00 og 16.15 var fartmåleren sat op på Nyrupvej. Her blev 64 biler kontrolleret på strækningen, hvor der er en hastighedsbegrænsning på 60 kilometer i timen. 14 kørte så hurtigt, at de nu står til at modtage et bødeforlæg.

Der blev også uddelt fire klip, og så må den bilist, der var oppe på 101 kilometer i timen, op til en ny køreprøve, fordi bilisten ved samme lejlighed kørte ind i en betinget frakendelse af kørekortet.