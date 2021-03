36 fartbøder og tre klip i kørekort

218 bilister blev kontrolleret på strækningen, hvor hastighedsbegrænsningen er på 50 kilometer i timen. 36 kørte så hurtigt, at det udløser et bødeforlæg. Tre bilister må også se frem til at modtage et klip i kørekortet. Højest målte hastighed var 74 kilometer i timen.