Se billedserie En dukkert i Ruds Vedby Svømmebad er blandt mulighederne i årets sommerferieaktiviteter. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: 320 aktiviteter til kommunens børn og unge i sommerferien Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

320 aktiviteter til kommunens børn og unge i sommerferien

Sorø - 10. juni 2019 kl. 18:06 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ung Sorø og SSP er trådt ud af samarbejdet, men Sorø Sportsråd har fundet »erstatnings-arrangementer«. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Dyre råd var gode - eller også er det omvendt - for formanden for Sorø Sportsråd, John Christoffersen, da planen over sommerferieaktiviteterne i 2019 skulle lægges.

- Ung Sorø og SSP plejer jo at byde ind med nogle rigtig gode aktiviteter og udflugter, men - som jeg har forstået det - ligger de to organisationer underdrejet. Der er i hvert fald ingen penge til noget som helst, siger han.

- Det betød, at jeg måtte google og se, hvad der kunne være af andre aktivitetsmuligheder, og det lykkedes heldigvis at få foreninger og klubber til at gå med eller give den en ekstra skalle, så vi kunne skabe et program, der lever op til det, vi plejer at tilbyde.

Der er aktiviteter hver dag i sommerferien, og selv om en del naturligt nok er gentagelser, løber tilbuddene alligevel op i 320 i løbet af de seks uger. Så de 8-14 årige - som aktiviteterne primært er tiltænkt, men der er sat alder på hver aktivitet - behøver ikke at kede sig.

Tre helt nye aktiviteter er med i år. Det er Scalextric Racing 1:3, brætspilscafé og aktiviteter, arrangeret af kunstmuseet. Derudover har Billardklubben Sorana meldt sig på holdet igen.

Førstnævnte står Sorø Slot Car Club for. Trods Sorø i navnet holder klubben til under Holbergskolen i Dianalund (ikke på Dianalund Bibliotek, som der også står i programmet), og her kan man fire onsdage fra kl. 10-13 få lov til at styre de små racerbiler på den 40 meter lange racerbane.

Brætspilscaféen står Ungdommens Røde Kors for hver søndag fra kl. 14.00-17.00 i Dianalund Borgerhus. BK Sorana kan man spille med i Sorø Hallen en del tirsdage og torsdage fra kl. 14.00-16.00, og kunstmuseet spiller ud med en udfordring som arkitekturdetektiv og rejsefeber i kunsten.

Men der er som nævnt masser at komme efter i programmet. Streetfodbold, cheerleading, biernes verden, basketball, ridning bocart, riffelskydning, bogstavjagt, kampsport, lystfiskeri, krible krable på land og i vand, parkour, orienteringsløb skateboard, roning, speedway, hønsehold, bogstavjagt, bueskydning og tennis for lige at komme rundt om en del af tilbuddene. Med i programmet er også de lidt specielle arrangementer som bådfart med Lille Claus, svæveflyvning, tur til Vikingeborgen Trelleborg, en tur i Ruds Vedby Svømmebad eller med veterantoget, et besøg i vandtårnet i Pedersborg og sidst, men ikke mindst: Brandmand for en dag.

Langt de fleste tilbud er gratis, men i et par tilfælde er der deltagergebyr.

Programmet er udleveret til skolerne i Sorø Kommune, så eleverne kan få et eksemplar med hjem. Men man kan også gå ind på sommerisorø.dk. Her kan man se programmet. Man kan vælge efter emne og efter kalenderen. Man kan også se på et kort, hvor aktiviteterne foregår, så man kan se, om der sker noget i nærheden af, hvor man bor.