31-årig fik betinget dom for seksualforbrydelser

Sorø - 30. maj 2020 kl. 10:04 Af Ulla Grundtvig Brask

En 31-årig mand er blevet idømt en betinget fængselsdom for flere tilfælde af blufærdighedskrænkelse mod unge kvinder på 14-16 år. Det skete blandt andet via Snapchat.

I årene 2014 til 2016 blufærdighedskrænkede en nu 31-årig mand fra Sorø Kommune adskillige gange flere unge kvinder.

Blandt andet onanerede manden foran en dengang 14-årig kvinde og opfordrede hende til at beføle hans lem og lår.

Manden sendte også billeder og videooptagelser af sit lem - og mens han onanerede - til en anden ung kvinde.

I alt var den 31-årige mand tiltalt for seks tilfælde af blufærdighedskrænkelse. De fleste af forholdene handler om, at manden har sendt krænkende billeder og video, blandt andet via det sociale medie Snapchat. Snapchat er en app, hvor brugerne deler billeder og videoklip. Det særlige ved Snapchat er, at indholdet er indstillet til at forsvinde efter modtageren har set det. Herefter kan indholdet ikke åbnes igen.

Den 31-årige har nægtet sig skyldig gennem hele sagen, oplyser anklager Mia Østergaard.

Den 13. maj fik manden dom i en domsmandssag ved Retten i Næstved.

Han blev idømt 60 dages betinget fængsel med en prøvetid på et år. Inden for seks måneder skal han udføre 80 timers samfundstjeneste.

Den 31-årige er samtidig frakendt retten til erhvervsmæssigt eller i forbindelse med fritidsaktiviteter at beskæftige sig med børn og unge under 18 år. Frakendelsen gælder i to år.

De billeder og videoer, som var angivet i tiltalen, var ikke sikret til brug for sagen - fordi de var fra Snapchat. Derfor kunne de ikke fremlægges i retten.

- De unge kvinders vidneudsagn er tillagt stor troværdighed i sagen i forhold til dommen, siger senioranklager Mia Østergaard.

Manden modtog dommen.

Den 31-årige mand var tiltalt efter straffelovens paragraf 232, som handler om, at »Den, som ved uanstændigt forhold krænker blufærdigheden, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år eller, hvis forholdet er begået over for et barn under 15 år, med bøde eller fængsel indtil 4 år.«