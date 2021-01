300 med til akademi-orientering

- Vi kan ikke afvise, at en del af skolens lærere og elever kiggede med, men selv når vi regner dem fra, havde vi rundt regnet lige så mange til det virtuelle møde, som vi plejer at have til det fysiske. Det er vi yderst tilfredse med, fortæller rektor Kristian Jacobsen.

Alt fungerede perfekt, og Kristian Jacobsen fortæller videre, at skolen fremover formentlig vil bygge elementer fra online-orienteringen ind i det fysiske møde, der naturligvis også kan live-streames til interesserede, der enten på grund af afstand eller andet ikke er i stand til at møde frem. De seks chat-rooms - eller kanaler - hvor elever og forældre kunne stille spørgsmål til elever, lærere og ledelse, fungerede også til topkarakter.

- Kigger vi os omkring, ser vi, at virksomheder har fået øjnene op for, at hjemmearbejdspladser typisk med mere arbejdsro med fordel kan benyttes ii en god kombination med fysisk fremmøde, ligesom online-møder i vid udstrækning har vist sig brugbare. På den måde har det kæmpe benspænd, coronaen overordnet set har været, betydet, at vi på en del it-områder har udviklet os med rekordfart.