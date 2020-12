273.450 kroner til det sociale arbejde

Social- og Sundhedsudvalget uddelte på et ekstraordinært møde forleden i 273.450 kroner til frivilligt socialt arbejde, der kommer borgerne i Sorø Kommune til gode.

Det er de såkaldte paragraf 18-midler - opkaldt efter paragraf 18 i Lov om Social Service - og i alt havde Sorø Kommune til uddeling i 2021 modtaget ansøgninger for 457.150 kroner.

Unge for Ligeværd i Vestsjælland modtager 5.000 kroner, mens der er 4.000 kroner til henholdsvis Metal Midt-Vestsjælland (Seniorklub) og Dansk Flygtningehjælps frivilliggruppe.

Et par foreninger har af forskellige årsager ikke brugt tidligere bevilgede beløb. De bliver nu overført til 2021. Det drejer sig om 72.000 kroner til Bedre Psykiatri Ringsted-Sorø, 29.750 kroner til DepressionsForeningen, 15.000 kroner til Landsforeningen for Fleks- og Skånejobbere, 10.000 kroner til SAND Nordvestsjælland, 8.700 kroner til Foreningen Danske Døvblinde og 6.000 kroner til Stenlille Kulturhus.

Der blev på grund af en stor egenkapital givet afslag på ansøgninger fra Ældre Sagen Dianalund-Stenlille, der havde søgt om 11.000 kroner, og Epilepsiforeningen Kred Midt-Vestsjælland, der havde søgt om 10.000 kroner. Mødrehjælpen Lokalforening Ringsted & Sorø blev afvist, da ansøgningen blev modtaget, efter at fristen var udløbet. Mødrehjælpen havde søgt om 20.000 kroner.

Budgettet for paragraf 18-midler er på 285.000 kroner, så der er stadig penge, hvis der efterfølgende viser sig et behov for støtte.