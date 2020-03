2500 gymnaster må blive hjemme

Frygten for corona-virus er i fuld gang med at nedlægge en masse større arrangementer.

Det betyder, at den traditionelle store gymnastikopvisning i Sorø Hallen, der i år skulle have foregået den 14. og 15. marts ikke bliver til noget.

Lynge-Broby IF gennemfører til gengæld sin planlagte gymnastikopvisning i FrederiksbergHallen i dag lørdag. Her ligger deltagerantallet et godt stykke under 1000.