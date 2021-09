250 krammebamser til indlagte børn

For at hjælpe syge børn gennem svære operationer og hospitalsforløb, har TrygFonden siden 2007 doneret såkaldte krammebamser til børneafdelinger over hele landet.

- Krammebamsemetoden handler om at bruge bamsen rigtigt - igen og igen - fordi det giver stor værdi for barnet, at det er den samme bamse, de har i favnen, hvis de for eksempel indlægges over flere omgange. Samtidigt skaber genbrugstanken en bæredygtig synergi, og den har vi ønsket at styrke yderligere. Bamsen ser næsten ud, som den plejer, og den er stadig lige så blød og tryg at have i favnen, fastslår Galina K. W. Plesner.