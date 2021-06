Se billedserie Skolebestyrelsen på Frederiksberg Skole håber på penge til at etablere en cykelparkering, så cyklerne ikke står rundt omkring i området. Foto: Thomas Olsen

23 børne-forslag skal kæmpe om budget-penge

Sorø - 22. juni 2021 kl. 16:32 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen

Når politikerne skal forhandle 2022-budgettet for Sorø Kommune på plads til efteråret, vil 23 budgetønsker på børne- og undervisningsområdet udgøre nogle af de mange brikker, som enten skal vælges til eller fravælges for at få puslespillet til at gå op.

Der er ønsker for 11,9 millioner kroner, men det er stadig usikkert, hvor mange penge politikerne har til rådighed til det kommende budget.

Det dyreste budgetønske kommer fra politikerne i børne- og undervisningsudvalget og er et forslag om at købe digitale enheder, for eksempel iPads, til medarbejderne i kommunens dagtilbud. Det vil koste 2,445 millioner kroner det første år og 815.000 kroner hvert år derefter. Ønsket hænger sammen med en ny digitaliserings-strategi, som blev vedtaget i april i år.

Flere ønsker fra skolerne Budgetønskerne kommer både fra politikerne selv og fra skolebestyrelser og områdebestyrelser.

Pedersborg Skole håber at få 1,3 millioner kroner til nye naturfagslokaler.

Holbergskolen i Dianalund vil gerne have 3 millioner kroner fordelt over tre år til legepladser og 500.000 kroner til et alarmerings- og kaldeanlæg.

På Frederiksberg Skole har man et ønske om at etablere fem udendørs håndvaske, og det vil koste 189.000 kroner. Skolen ønsker også 626.000 kroner til etablering af cykelparkering ved skolen.

Ruds Vedby Skole håber på 482.000 kroner til en ny legeplads.

Ung Sorø søger om 675.000 kroner hvert år i de næste fire år til at kunne udvide klubbernes ugentlige åbningstid med 7,5 timer.

Vedligehold af legeplads Områdebestyrelsen for Dagtilbud Syd søger om 226.000 kroner til udendørs håndvaske ved Magdalene Haven, Krongården og Villa Villakulla. Bestyrelsen søger også om 990.000 kroner til at udvide toiletter og liggehal i Magdalene Haven og Villa Villakulla, 455.000 kroner til overdækning af flere legepladser og om 430.000 kroner til generel opgradering og vedligehold af legepladserne.

Områdebestyrelsen for Dagtilbud Nord ønsker 500.000 kroner til pusle- og toiletfaciliteter i Naturbørnehuset, 300.000 kroner til at renovere Ventemøllegårdens legeplads og 100.000 kroner til læhegn og rækværk i børnehuset Regnbuen.

Måske ny trivselsvejleder Derudover har politikerne i børne- og undervisningsudvalget også selv fremsat en række budgetønsker.

Udvalget vil blandt andet gerne finde 250.000 kroner årligt fra 2023 og frem til løn til kommunens naturvejleder, 500.000 kroner årligt til en ekstra familiebehandler og samme årlige beløb til også at kunne ansætte en ny trivselsvejleder på børne- og ungeområdet.

Efter sommerferien vil listen over ønsker formentlig blive suppleret med et budgetønske om at finde penge til morgenoprydning på udvalgte legepladser. Forvaltningen skal først vurdere, om der er behov for ordningen i 2022, og hvad det vil koste.

Politikerne i børne- og undervisningsudvalget har besluttet, at planen om at flytte børnehuset Regnbuen hen til Ruds Vedby Skole skal være en del af budgetforhandlingerne. Det er uvist, hvad det kommer til at koste.

Linda Nielsen fra Socialistisk Folkeparti har desuden indsendt et budgetønske om en generel opnormering i sfo'erne svarende til en voksen til seks børn i sfo 1 og en voksen til 10 børn i sfo 2.