Artiklen: 22 fartbøder og to klip

22 bilister kan se frem til et bødeforlæg efter weekendens hastighedskontroller i Sorø Kommune.

Fredag var politiet på Holbergsvej i Dianalund i tidsrummet fra klokken 18.40-21.30. 98 bilister blev mål, og 95 overholdt hastighedsbegrænsningen på 50 kilometer i timen. Tre kørte for hurtigt og må altså se en bøde ankomme. En enkelt får i tilgift et klip i kortet. Bilisten blev målt til at køre 71 kilometer i timen.