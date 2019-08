Se billedserie Allan Aistrup vil nødig fremhæve den ene koncert frem for den anden, men jam-koncerten i Victoria og intim-koncerten i byrådssalen, hvor Aistrup i øvrigt i 2015 modtog kommunens kulturpris, var det mest specielle. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

2019 swingede - og jazzens festival i 2020 er i støbeskeen

Sorø Jazzfestival 2019 blev en velbesøgt succes, og primus motor, Allan Aistrup, er i gang med 2020-programmet. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Sorø Jazzfestival har efterhånden fået slået sit navn godt og grundigt fast, og står det til Allan Aistrup, der er hovedmanden bag koncertrækken, skal festivalen også fortsætte - og gerne på samme høje musikalske niveau.

- Men skal vi have de gode navne, koster det også penge. Det er jo professionelle folk, vi har med at gøre, og det er præcis derfor, at vi kan præsentere så højt et musikalsk niveau, siger Allan Aistrup.

- Derfor kan det være lidt svært at spå om, hvad der skal ske i 2020, men de tanker og visioner arbejder jeg med i øjeblikket, for Statens Kunstfond har ansøgningsfrist for næste års tilskud 15. august.

Allan Aistup føjer til, at selv om man har fået fondsstøtte tidligere, er det langt fra sikkert, at det fortsætter.

- Men skønt publikum selv dækker en god del af budgettet på i alt 400.000 kr., så er vi afhængige af fonde og kommunal støtte.

Allan Aistrup er også glad for, at de forskellige spillesteder ikke bare har været indstillet på at vær med, men også har hjulpet på forskellig vis.

- I jazzens verden er det jo pænt, hvis der kommer 100 mennesker til en koncert, siger Allan Aistrup.

- Og flere af de spillesteder, vi benytter os af, kan heller ikke have flere tilhørere, så der er grænser for, hvor meget vi kan lægge over på publikum.

- Jeg har i år bemærket, at der er ved at være en fin, skal vi kalde det »fast kerne«. Et lokalt stampublikum, der møder op til langt de fleste koncerter, fortsætter han.

- Men vi har også haft mange turister blandt gæsterne. De har været glade for, at Sorø Kommune kunne byde på sådan en musikalsk oplevelse i deres ferie.

Allan Aistrup vil ikke fremhæve den ene koncert frem for den anden.

- Koncerterne har været meget forskellige, og de har været afpasset efter det aktuelle spillested, siger han.

- Heldigvis har alle levet op til det oplæg, de har fået. Deriblandt også, at vi i år fokuserede på det danske. Et par af kunstnerne er oven i købet mødt op med helt nyskrevne ting, som festivaloplægget fra Sorø har været med til at inspirere dem til.

Skal Aistrup alligevel pege på noget, der skilte sig ud, vælger han to ting.

Den ene var koncerten i byrådsalen, hvor der aldrig tidligere har været spillet jazzmusik. Det var absolut en intim-koncert med plads til meget få tilhørere, og koncerten fordrede et program, der ikke blæste tilhørerne ud af lokalet.

Ud af lokalet var man til gengæld lige ved at blive spillet ved koncerten i Victoria tirsdag aften.

- Når jeg peger på den koncert som en ganske særlig oplevelse for mig, skyldes det, at vi jazzens verden ikke længere arrangeres jam-sission-koncerter, og jeg kan jo godt lide, at vi skiller os ud i Sorø, siger Allan Aistrup.

- Musikerne var også vilde med arrangementet.

Konceptet bestod i, at seks af de yngre talenter i form af Anders Fjelsteds Sextet spillede med seks af den danske jazzscenes veteraner som solister, og så afsluttede alle 12 musikere med en jam-afdeling. Og her gav musikerne den fuld skrue.

Sorø Jazz har også andre aktiviteter end selve festivalen. Der er på nuværende tidspunkt planlagt to koncerter på Sorø Kunstmuseum i efteråret.

- Og til februar gennemfører vi så Sorø Vinterjazz med fire-fem koncerter, siger Allan Aistrup.