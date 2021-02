Sorø Kommune har brugt tidligere undersøgelser til at målrette indsatsen overfor for eksempel rygestop.Foto: Elmer Madsen

2000 bliver spurgt om deres sundhed

2000 borgere i Sorø Kommune har netop modtaget et spørgeskema, hvori de bliver bedt om at fortælle, hvordan det står til med deres sundhed og trivsel.

- Vi bruger svarene til at se, hvor vi skal sætte ind enten i regionen, i den enkelte kommune eller sammen. Det kunne være i forhold til rygning, alkoholindtag eller noget helt tredje. Det afhænger af, hvor der er brug for det, og hvor vi kan hjælpe borgerne og folkesundheden i den rigtige retning.

I Sorø Kommune har de tilsvarende undersøgelser i 2010, 2013 og 2017 skabt solide data, som har medvirket ti,l at Sorø Kommune har kigget i nye retninger i planlægningen af sine tilbud til borgerne. Det drejer sig for eksempel om:

Individuelt rygestop og stop for andre tobaksrelaterede former herunder SNUS og Røgfri Fremtid.

- Vi har skabt indsatser for medarbejdere via Sund på Job og Jobcenteret -stress-samtaler, mental sundhed og arbejdsfastholdelse - og vi omlagde samarbejdet med apotekerne i Sorø om nikotin-værdibeviser efter resultaterne af den seneste sundhedsprofil, fordi vi lærte nyt om brugerne, siger Mia Linda Møller, der er leder af Sorø Sundhedscenter.

En høj svarprocent er afgørende for undersøgelsens værdi og for at få flest mulige til at svare, er der da også undervejs lodtrækning om præmier blandt dem, der svarer.