Arkivfoto: Ulla Grundtvig Brask

200 nytårsbøder til bilister

Sorø - 04. januar 2021 kl. 11:43

200 bødeforlæg og 33 klip i kørekort blev udbyttet for politiet af tre hastighedskontroller i Sorø Kommune hen over nytåret.

Onsdag fra klokken 15.00 til 19.50 var kontrollen på Kalundborgvej i Sorø. Her blev 533 bilister kontrolleret. 52 kørte så hurtigt, at det udløser en bøde, og ni må også se frem til et klip i kørekortet. På strækningen er der en hastighedsbegrænsning på 60 kilometer i timen. Hurtigste bilist på ruten kørte 89 kilometer i timen.

Lørdag fra klokken godt 14.00 til klokken 19.30 var det på Rudsgade i Ruds Vedby, fartmåleren var sat op. Her må man køre 40 kilometer i timen. 391 bilister blev målt. 36 kan nu forvente at få et bødeforlæg tilsendt. Fem fik oven i et klip i kortet. Højest målte hastighed ved 61 kilometer i timen.

Søndag fra klokken 14.00 til 19.30 er stedet lidt usikkert, fordi politiet angiver både Sorøvej og Nyrupvej som kontrolsted. Men det korte af det lange er, at der på strækningen maksimalt må køres 60 kilometer i timen. Det overholdt langt de fleste af de 1088 bilister, der blev kontrolleret, men 112 kørte så hurtigt, at de får en bøde. Af dem må 19 i tilgift notere et klip i kortet. Højest målte hastighed var 93 kilometer i timen.