20 glade bilentusiaster mødtes i Stenlille - uden at være sammen

Hver onsdag fra klokken 17.00-20.00 mødes bilentusiaster ved Banevænget i Stenlille. Det har de gjort i tre-fire år, efter at idéen blev søsat af et par venner med lokale Anders Brøndt i den gule Mazda 323 stationcar fra 1978 i spidsen.

Afsprittet pokal Normalt samles man på de grønne område. Spiser måske en flæskesteg-sandwich, sparker lidt dæk og får sig en god sludder eller to. Historierne hænger løst hos deltagerne, og indholdet er ikke med garanti altid 100 procent korrekt. Men hvad gør det, når de bare kaster et godt grind af sig?

- Vi trænger sgu til at komme lidt ud hjemmefra. Ellers bliver man jo skør, siger Anders Brøndt med et smil.

Han kontaktede politi og kommune for at høre, hvad der kunne gøres.

- Vi fik lov til at mødes, hvis vi lovede at blive i bilerne, fortæller han.

- Så i dag kører vi en tur på cirka 50 kilometer ud over Assentorpvej, Sværdholtevej, Munke Bjergby, bag om ved Bromme til Sorø, videre mod Ringsted. Så drejer vi fra i Fjenneslev og kører ud over de små veje, så vi rammer Nordskovvej og kan komme tilbage til Stenlille igen. Vi har altid en afstemning, hvor vi kårer aftenens køretøj. Den foregår pr. sms i dag, og så må jeg udlevere pokalen mod at love at afspritte den først.