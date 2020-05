20-årig mand fængslet efter gade-røveri midt om natten

En 20-årig mand skal være varetægtsfængslet i foreløbig tre uger, har retten i Næstved afgjort. Han er sigtet for medvirken til røveri.

Den 20-årige mand blev fremstillet i grundlovsforhør tirsdag eftermiddag. Og da dørene var lukkede for offentligheden imens, er politiet tilbageholdende med oplysninger om hændelsen. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Det er blevet oplyst, at røveriet skete på Næstvedvej i nærheden af Sorø Skovbørnehave. Her mødtes en mand med en gruppe andre mænd. Forinden havde de været i kontakt med hinanden via en app.