20 år og vild med at være bedemand

Sorø - 15. august 2021 kl. 10:09 Af Merete Jensen Kontakt redaktionen

Med sine 20 år er Laura Baltzer Greve formentlig Danmarks yngste bedemand.

Mange mennesker vil sikkert helst være fri for at omgive sig med afgrundsdyb sorg, savn og tristhed i arbejdslivet, men for 20-årige Laura Baltzer Greve, er ønsket om at være bedemand nærmest en hyldest til livet.

Hun er netop blevet ansat som bedemand hos bedemand Jørgen Haack i Sorø pr. 1. august, og her har hun gennem de seneste otte måneder deltaget i et hav af opgaver som både medhjælper og afløser.

- Allerede som 17-årig var jeg meget nysgerrig på, hvad arbejdet egentlig indebar, og så fik jeg lov til at køre med Jørgen ind på Rigshospitalet, hvor vi skulle hente en person, der var afgået ved døden. Hele processen synes jeg var så fin, og det gav mig lyst til at lære meget mere, lyder det fra Laura Baltzer Greve. Hun bor i øjeblikket i Køge med kæresten Mads, men påregner at flytte til Sorø-området inden for overskuelig fremtid.

Bedemand Jørgen Haack er kæreste med Lauras mor, Anne.

Jobbet som bedemand har derfor været et naturligt samtaleemne omkring spisebordet gennem de seneste fem år.

- Jeg har selv stået for to bisættelser allerede, og det er meget meningsfuldt at hjælpe de pårørende og gøre en svær stund til en god og tryg oplevelse. Jeg er også glad for, at jeg har fået nogle positive tilbagemeldinger fra både pårørende, præster og gravere, siger Laura Baltzer Greve.

- Jeg har da også overvejet fag som pædagog eller politibetjent, hvor det også drejer sig om mennesker, men jeg trives i jobbet som bedemand, og jeg kan rigtig godt lide, at arbejdet er så afvekslende. Der er ikke to dage, der er ens, og så er der en vis form for uforudsigelighed i jobbet. Man ved aldrig, hvornår telefonen ringer, siger hun.

Laura Baltzer Greve har selv haft døden meget tæt på. Hun mistede sin biologiske far som 11-årig. Erfaringen fra dengang bruger hun i sit arbejde, for hun ved selv, hvor hårdt det er at miste.

- Derfor betyder det også meget for mig, at de pårørende bliver mødt med forståelse og empati, siger hun.

Laura Baltzer Greve er hovedsagelig knyttet til Sorø-kontoret. Bedemand Haack har også kontor i Dianalund og Slagelse - og formentlig også snart i Kalundborg.

- Til efteråret bliver Laura sendt på bedemandsuddannelsen i Jylland, så hun også får det teoretiske stof ind under huden. Det betyder meget for mig, at jeg kan bidrage til, at de unge får en mulighed for at komme ind i faget. Man kan da også sige, at Laura med sin unge alder sænker gennemsnitsalderen på bedemænd betragteligt, siger han.