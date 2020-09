1.g?erne på Sorø Akademis Skole mødtes for at idéudvikle fritidsaktiviteter. Privatfoto

1.g'ere idéudviklede på afstand

Forleden deltog 1.g'erne på Sorø Akademis Skole i en workshop, hvor formålet var at udvikle idéer til fritidsaktiviteter til deres tre år på gymnasiet.

- I år var det særligt, fordi vi ikke kunne samle alle 1.g'erne. Vi måtte kun samles klassevis. Derfor deltog to klasser ad gangen i et stort rum, hvor de kunne sidde adskilt. Vi kunne heller ikke lave nogen fysiske aktiviteter med eleverne. Det var en lidt blandet oplevelse, men på trods af det var det en fin oplevelse, og der er kommet en masse idéer, siger han.

- Det er nogle af de samme idéer som hos andre årgange, og de vil gerne samles omkring de aktiviteter, og derfor har de foreslået at gøre det udendørs eller klassevis i stedet for store events, siger Øzkan Güleryüz.

Nu skal eleverne i gang med en runde to, hvor der bliver arbejdet videre med nogle af idéerne.

- Nogle af projekterne sættes i gang med det samme, andre kræver mere styring. Det er meget elev-styret. Vi er ret stolte over konceptet, fordi eleverne engagerer sig så meget, siger han.

Hvert år fører workshoppen til to eller tre nye aktiviteter, som også lever videre efter 1.g'ernes tid på akademiet. Det gælder for eksempel for en strikkeklub på biblioteket i Sorø, hvor det strikkede bliver doneret til Røde Kors' genbrugsbutikker.