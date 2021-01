19 fartbøder og tre klip

I alt 19 fartbøder og tre klip i kørekort kunne politiet uddele efter to hastighedskontroller fredag i Sorø.

I Alléen var kontrollen på plads fra klokken 10.25 til 12.30. 372 bilister blev målt, og kun en overtrådte hastighedsbegrænsningen så meget, at det udløste en bøde - og et klip. Der er en hastighedsbegrænsning på 50 kilometer i timen. Fartbilisten blev målt til 81 kilometer i timen.

178 biler kørte forbi, og af dem blev 18 målt til at køre så hurtigt, at det udløser en bøde til føreren. Der blev også uddelt to klip i kørekort. Højest målte hastighed var 72 kilometer i timen.