18-årig taget med hash

En af politiets patruljer var onsdag aften forbi en daginstitution i Sorø, hvor betjentene mødte en lille gruppe unge, der havde slået sig ned i et skur.

Der lugtede af hash, på gulvet lå en joint, og det viste sig desuden, at en af de unge havde en klump hash på 1,43 gram på sig. Han blev derfor sigtet for at overtræde lov om euforiserende stoffer. Der er tale om en 18-årig mand fra Sorø.