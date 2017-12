17 mio. for Ankerhus

Ejendommen i Sorø overtager Juuls Skoleejendomme ApS. 1. januar 2018, men professionshøjskolen har i kontakten betinget sig, at skolen kan benytte Ankerhus frem til sommeren 2023. I bedste fald håber Absalon dog på at kunne flytte undervisningen til et nybygget campus i Slagelse i 2020.

Formanden for Produktionshøjskolen Absalon, Hans Stige, glæder sig over, at salget er faldet på plads. Absalon er nu kommet tættere på at kunne realisere planer om at etablere et campus ved Slagelse Station. På professionshøjskolen er der også tilfredshed med,,at det ser ud som om, at den gamle institution i Sorø fortsat skal rumme undervisning.