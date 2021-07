Fra venstre er det Kaj Ove Vind, Rasmus Duedahl Vind og Line Duedahl Vind. Nu kigger Folketingets Ombudsmand på sagen om den el-kørestol, som Rasmus familien har ventet på et ja eller nej til siden juni 2020. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

17-årige Rasmus har ventet over et år på kørestol: Nu går ombudsmand ind i sag

Folketingets Ombudsmand kigger nu nærmere på 17-årige Rasmus Duedahl Vinds sag. Familien ansøgte i juni 2020 om at få en el-kørestol til Rasmus, men den har endnu ikke modtaget kommunens afgørelse.

09. juli 2021

På sin hjemmeside oplyser Sorø Kommune, at sagsbehandlingstiden, når man ansøger om en el-kørestol er 12 uger, men familien Duedahl Vind fra Kirkevej i Sorø har nu ventet i lidt mere end et år på en afgørelse fra Sorø Kommune, der i stedet har svaret familien med ønsker om nye udredninger og lægeerklæringer i forhold til den sygdom, Rasmus lider af.

Rasmus er diagnosticeret med ME. Meget populært sagt kronisk træthedssygdom. Det er sket på Rigshospitalets center for sjældne sygdomme, og Rasmus følges både af neuropædiatrisk overlæge Lisbeth Hoffmann og af Klinik Mehlsen, der blandt andet har specialiseret sig i ME.

El-kørestolen vil give Rasmus en betydeligt højere livskvalitet, da den vil gøre det muligt for ham selv uden hjælp at komme rundt. Blandt andet vil han kunne køre fra Kirkevej til Skjolden, hvor hans venner samles. Når han så ikke kan tage mere socialt samvær, kan han køre hjem igen.

Ellers lever han stort set sit liv på sit værelse i selskab med sin pc.

Forleden tog sagen en ny drejning for familien. Folketingets Ombudsmand henvendte sig nemlig for at spørge, om familien har en interesse i, at Ombudsmanden kigger på sagen. Det svarede familien straks ja til.

- Vi har læst om sagen i avisen, fortæller souschef og jurist Lise Bitsch, Folketingets Ombudsmand.

- På den baggrund kigger vi på sagsbehandlingstiden. Vi har rettet telefonisk henvendelse til Sorø Kommune for at høre om, hvad der sker i sagen, og for at få en tidshorisont i forhold til en afgørelse.

Afslag på lån Som tidligere beskrevet har Sorø Kommune ikke truffet afgørelse i sagen om el-kørestolen. Det betyder, at familien Duedahl Vind så heller ikke har fået et afslag, som den til Ankestyrelsen kan klage over.

For et par uger siden søgte familien så om at få lov til at låne en almindelig kørestol, så han ved familiens hjælp kunne komme ud i sommervejret og blandt andet besøge sin afdøde brors grav. Det afslog kommunen.

Sorø Kommune henviser i sin afgørelse til, at der med de lægelige oplysninger, kommunen har, ikke er en konkret underbygning af, at der er tale om et varigt væsentligt nedsat funktionsniveau. Der er ikke baggrund for at vurdere, om der er indsatser efter Hjælpemiddellovgivningen, der vil kunne afhjælpe eventuelle følger af en varigt nedsat funktionsniveau.

Afslaget på ansøgningen om lån af den almindelige kørestol er også givet i henhold til Lov om Social Service paragraf 112

Familien har klaget over afslaget til Ankestyrelsen.

Lægetid flyttet - Vi er blevet spurgt om, hvorfor vi ikke selv henvendte os til Folketingets Ombudsmand, siger Rasmus' mor, Line Duedahl Vind.

- Men den mulighed har vi slet ikke været opmærksomme på. Vi har været fokuseret på mulighederne i Ankestyrelsen.

Familien skulle på kommunens begæring have været til endnu en udredning af Rasmus hos Lisbeth Hoffmann på sygehuset i Nykøbing Falster den 2. juli.

- Men et eller andet er gået galt undervejs, siger Line Duedahl Vind.

- Sygehuset havde ændret tidspunktet, men havde ikke fået givet os ordentlig besked, så nu har Rasmus i stedet fået tid i november. Lisbeth Hoffmann kender dog udmærket Rasmus og hele hans sag, så hun har sendt en erklæring til Sorø Kommune, så må vi håbe, at det er nok.

Fakta Folketingets Ombudsmand er jurist og valgt af Folketinget til at behandle klager over offentlige myndigheder.

Ombudsmanden kan kritisere og anbefale myndigheder at behandle en sag igen og eventuelt ændre deres afgørelse, men ombudsmanden kan ikke selv træffe afgørelser. Ombudsmanden kan tage stilling til juridiske spørgsmål, men ikke spørgsmål, som kræver anden faglig viden.