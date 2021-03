17-årig rullede sig en joint i busskuret

I forbindelse med en almindeling patruljering stødte et par betjente fredag klokken 17.45 på en 17-årig ung mand fra Fjenneslev, der sad i et busskur på Rådhusvej i Sorø - i øvrigt ganske tæt på politistationen - hvor han var ved at lave en joint.