Artiklen: 17-årig frifundet for vold og diskriminerende tilråb

17-årig frifundet for vold og diskriminerende tilråb

En 17-årig mand med bopæl i Sorø Kommune blev forleden frifundet i en retssag, hvor han var tiltalt for vold - med den skærpende omstændighed som fremgår af paragraf 81 nr. 6 i straffeloven.

Racismeparagraffen hedder nemlig paragraf 266 b og handler om, at »Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering«.

Den 17-årige mand fra Sorø Kommune stod tiltalt for at have påkørt en person med sin cykel en formiddag i august 2020.