16-årig taget med hashklump

En 16-årig dreng fra Dianalund blev torsdag aften sigtet af politiet for overtrædelse af lov om eurforiserende stoffer.

Politiet kom til Dianalund ved 18-tiden med en civil patrulje og blev der et par timer. Blandt andet opdagede ordensmagten tre unge, der stod på Sømosevej ved kælderen til biblioteket. Det viste sig, at den ene - en 16-årig fra byen - var i gang med at ryge en joint, og han havde også en klump hash i lommen.