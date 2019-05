Send til din ven. X Artiklen: 15-årige Malte var ugens kanon Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

15-årige Malte var ugens kanon

Sorø - 31. maj 2019 kl. 20:38 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

15-årige Malte Bach Jensen fra Frederiksberg Skole var »Ugens Kanon« i Karrierekanonen på DR i denne uge. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

- En ung og følsom popprins, der galopperer direkte ind i vores hjerter på sin hvide hest. I en verden, hvor hjerte rimer på smerte, viser Malte, at man med en virkelig velskrevet sang kan sætte et solidt aftryk, hvis man tør gå all in på de gode melodier. En underspillet omgang vellyd, tilsat hjertesorger fra et teenageliv. Vi får både lyst til at trøste og heppe på Malte!

Sådan siger P3-vært Pelle Peter Jensen om Malte Bach Jensen og hans sang.

Nummeret 'Out of Sight' er produceret af den 15-årige producer Max Matzen, som bor i Roskilde, og som lige nu går på Oure Efterskole. Sang og tekst er lavet af Malte Bach Jensen, der til daglig går på Frederiksberg Skole i Sorø. De to drenge er barndomsvenner fra tiden på Frederiksberg Skole.

'Out of Sight' handler om en pige, som Malte har været vild med i et år nu, men han har stadig ikke har turdet fortælle, hvad han egentlig føler for hende. Nummeret handler om, at de efter sommerferien vil gå hver sin vej - og at de derfor nok ikke kommer til at se hinanden igen. Han vil nyde den sidste tid med hende, inden de vil være ude af syne for hinanden.

Nummeret er spillet på både P3 og P6 Beat.

Malte Bach Jensen, der bl.a. har Noah Carter som musikalsk forbillede og Post Malone som sin bedste koncertoplevelse, drømmer om at komme til at leve af sin musik.