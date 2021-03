15-årig på for hurtig knallert

Det så ud til at gå lige vel hurtigt. Knallerten blev derfor taget med til politistationen i Slagelse, hvor den blev kontrolleret på et rullefelt.

Her blev det bekræftet, at knallerten kunne køre væsentligt hurtigere end tilladt. Derfor blev den 15-årige sigtet for at køre på en ulovlig knallert.