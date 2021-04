149 fartbilister på en byvej

149 bilister kan se frem til en bøde efter politiets hastighedskontrol på Holbækvej i Sorø tirsdag fra klokken 05.36 til 10.55. 15 fik et klip i kortet, og to må op til en ny køreprøve, fordi de kan forvente at få en betinget frakendelse af kørekortet oven i.