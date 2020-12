Et ønsketræ er opstillet i Svegård Bog & Idé i Sorø. Foto: Bjarne Stenbæk

Send til din ven. X Artiklen: 146 familier får julehjælp Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

146 familier får julehjælp

Julekurven er i år skiftet ud med et gavekort.

Sorø - 15. december 2020 kl. 05:45 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen

Sorø Kommune har i samarbejde med lokale, humanitære organisationer i år kunnet formidle julehjælp til 146 familie i kommunen. Der er i forhold til 2019 tale om en stigning på 22 familier.

Uddelingen sker i samarbejde med følgende:

Søster logen nr. 79 Duen, som giver 10 gavekort til indkøb af julemad og andre lækkerier. Lions i Sorø, der donerer 25 gavekort til julemad og 25 gavekort til julegaver til børnene. Lions i Dianalund, som tildeler 10 gavekort til julemad. Sct. Georgs Gilderne i Sorø, som giver 10 gavekort til julemad. Røde Kors i Dianalund, Stenlille og Sorø, som tilsammen donerer 91 gavekort til julemad og sammen med Svegaard Bog & Idé uddeler 223 gavekort til børnene.

- Dertil kommer, at jeg har kontakt med en privat familie, der giver 12 gavekort til børnene, fortæller Kirsten Troest fra fagcenter Børn & Familier i Sorø Kommune.

- Og så har mødrehjælpen i Ringsted, som vores kommune også samarbejder med gennem hele året i form af gavekort, udflugter med mere, opsat et ønsketræ i Svegaard Bog & Idé i Storgade i Sorø. Her har børn fra hele kommunen kunnet sende ønsker, som er sat på træet som pynt. Jeg håber selvfølgelig at træet er helt plyndret inden jul. Mange børn vil blive glade, og der er mange forskellige ønsker.

Kun ét sted Kirsten Troest peger videre på, at der i Danmark er tradition for, at vi hjælper trængte familie med julemad, lækkerier og gaver, så alle kan få en god jul, og der er mange, der har behov for hjælp.

- Mange søger flere steder med håbet om, at de bare et sted bliver godkendt. Det er uoverskueligt ikke at vide, om man kan fejre jul med lidt ekstra, fortsætter hun.

- Så jeg håber, at man som ansøger kun tager imod julehjælpen ét sted fra. På den måde kan vi alle bidrage med at kunne hjælpe flest mulige trængte familier i Danmark. Så de trængte familier kan rent faktisk hjælpe hinanden ved kun at modtage julehjælpen et sted fra hvert år.

Familierne har sammen med deres sagsbehandler, sundhedsplejerske, kontaktperson eller lignende enten i jobcenteret eller i familieafdelingen lavet en indstilling til julehjælp.

- Man kan dog godt være trængt på økonomien uden nødvendigvis at have en børnesag i "Børn og Familier" eller i jobcentret, så derfor har familier også henvendt sig direkte til kommunen og Røde Kors. Årsagen kan for eksempel være, at de får på førtidspension og har børn under 18 år, siger Kirsten Troest.

Gavekort - Vores tilgang er altså ikke, at man nødvendigvis skal være enlig forsørger og være på kontanthjælp.

I år vil det som nævnt ikke være flyttekasser med fødevarer og lækkerier, som skal afhentes, men derimod en julekuvert med gavekort i. Udleveringen af kuverten foregår i uge 51. Det vil hver familie høre nærmere om i et brev i deres e-boks.

Der bliver udlevering i Sorø og i Stenlille.

- Vi er lidt udfordrede på grund af corona-restriktioner, fortæller Kirsten Troest.

- Men en ting er sikkert: Vi skal nok finde en løsning. Vi husker tålmodighed, sund fornuft, afstand, håndsprit og mundbind/visir.

Alle kan få en gave Kirsten Troest understreger, at der både fra kommunens og fra familiernes side er stor glæde over, at så mange organisationer og private donerer penge til julehjælp

- Det betyder meget, at så mange familier kan få en håndsrækning, siger hun.

- Og det betyder også, at alle børn under 18 år i kommunen i 2020 også får en julegave i form af et gavekort til en af vores to lokale boghandlere i henholdsvis Dianalund og Sorø. Det er fantastisk glædeligt.

Det drejer sig om 260 børn i alt i hele Sorø Kommune.