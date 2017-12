Se billedserie Kirsten Troest fra Sorø Kommune sammen med Ebbe Jørgensen og Alex Compen fra Lions Sorø og Thomas Jensen fra SuperBrugsen. Lions giver 35 af julekurvene, mens Røde Kors giver omkring 100 pakker. Foto: Bjarne Stenbæk

143 julepakker deles ud i Sorø Kommune

Sorø - 13. december 2017 kl. 16:34 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Behovet er steget en anelse siden sidste jul, skriver DAGBLADET og Sjællandske.

143 julepakker kan Kirsten Troest fra Fagcenter Børn og Familier i Sorø Kommune sørge for bliver uddelt op til juleaften i 2017.

- Det er en anelse mere end sidste år, men en del mere end i 2015, hvor vi delte 105 pakker ud, fortæller hun.

- Det er personalet i Børn og Familier samt i Familierådgivningen, der indstiller familier med børn til at modtage en julepakke. Her har vi sammen med den enkelte familie vurderet, at det vil gøre en forskel med en julepakke. Men der er også børnefamilier, der selv har meldt sig for på den måde at få hjælp. Man kan godt være trængt på økonomien uden nødvendigvis at have en »børnesag« i kommunen.

- Vores tilgang er altså ikke, at man nødvendigvis skal være enlig forsørger og være på kontanthjælp, fortsætter Kirsten Troest.

- Men vi er i alle tilfælde helt sikre på, at der er børn under 18 år i familierne, og at familierne har en meget stram økonomi.

Pakkerne står SuperBrugsen på Frederiksberg for, så indholdet er ens. Der er eksempelvis flæskesteg, rødkål, og hvad der ellers hører til en juleaften. Der er også slik og sodavand samt ingredienser til, at familien kan lave konfekt. Derudover er der varer til en julefrokost, men udover eksempelvis sild og kaffe er der også tænkt på børnene i form af pålægschokolade og ostehaps.

- Af praktiske grunde er der ikke frugt og grønt i pakkerne, der heller ikke indeholder rugbrød, siger Kirsten Troest.

- Det ved modtagerne, så det sørger de selv for, ligesom de også selv koger risengrøden og køber mandelgaven.

Øl, vin og spiritus rummer julepakkerne naturligvis heller ikke.

Det er Røde Kors Sorø, Dianalund og Stenlille, Lions Sorø, Soroptimisterne i Sorø og Søsterloge 79 Duen, der donerer pakkerne, der hver især koster 750 kroner. SuperBrugsen sørger for, at pengene rækker langt og lægger også selv lidt i julepakkerne, der betyder, at familierne kan få en god jul.

- Også i år har vi i tilgift modtaget anonyme donationer til formålet, fortæller Kirsten Troest, der føjer til, at både Folkekirkens Nødhjælp, Dianalund Menighedspleje og Mødrehjælpen ligeledes uddeler julepakker i kommunen. Men der samarbejdes, så hver familie trods alt kun får én julepakke.

- I år bliver der igen udlevering af pakker i Sorø, siger Kirsten Troest, der glæder sig over, at samarbejdet med organisationerne samt donationerne sikrer, at mange familier kan få en håndsrækning.

- Vi håber dog også at få etableret et par udleveringssteder mere i kommunen. Udleveringen finder sted torsdag og fredag lige før jul.