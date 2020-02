Se billedserie Benedikte Millina Møller (tv.) taler med Naya Winslow om mulighederne for at skabe et forum, der kan arbejde til gavn for ungdommen. Foto: Bjarne Stenbæk

14 unge projektmagere skal sætte kulør på Sorø

Sorø - 07. februar 2020 kl. 20:04 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med Benedikte Millina Møller som primus motor har Sorø Ungdomsskole oprettet et hold for iværksætterspirer. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Ni-ti konkrete projekter er det, som 19-årige Benedikte Møller, selv elev i 3.g på Sorø Akademi, håber bliver resultatet af det projektmager-kursus, som Sorø Ungdomsskole har bedt hende stå i spidsen for.

- Jeg har selv deltaget i et lignende kursus i Næstved, fortæller hun.

- Her var mit projekt »Jam på Ludvig«, og det voksede jo videre i samarbejde med andre til dannelsen af Sorø Ungdoms Projekt.

Det var med spænding, at Benedikte Møller så hen mod første mødedag. Der var plads til 15, men hvor mange ville mon komme? Der var dog ingen grund til bekymring. Der meldte sig 14, og der er repræsentanter fra Sorø Akademi, Sorø Borgerskole, Holbergskolen i Dianalund, Frederiksberg Skole og Pedersborg Skole.

Produkt-orienteret 15-årige Victor Nielsen fra Frederiksberg Skole er en af dem, der har meldt sig til kurset.

- Jeg syntes, det lød spændende, siger han.

- Vi er et par stykker, der har talt om dem, der har skabt verdens-succesen Soundboks. Vi kunne godt tænke os at se, om vi kan finde frem til en idé, der kan komme i nærheden af at være lige så god - enten i denne omgang eller senere. Vores arbejde i hvert fald mest i retning af at skabe et produkt, og vi går også i retning af, at det skal være noget teknisk.

Victor spiller fodbold og er også skrap ved computeren, men når han tænker uddannelse, går planerne mere i retning af noget håndværksmæssigt.

- Jeg ser i hvert fald mig selv som lidt af en handyman, siger han med et smil.

Ungdommens stemme 17-årige Naya Winslow går i 2. g på Sorø Akademi.

- Når jeg er med her, skyldes det faktisk, at Benedikte spurgte, om det ikke kunne være noget for mig - og det kunne det, siger hun.

- Jeg er aktiv i Frivillighedskæmperne på skolen, og jeg synes også, at Benedikte er meget inspirerende at have som lærer og sparringspartner.

- I mit projekt kunne jeg tænke mig at gøre noget for ungdommen i Sorø, fortsætter han.

- En idé kunne være at skabe et ungdomsforum, der kan få indflydelse på de lokalpolitiske afgørelse, der vedrører ungdommen. Vi unge udgør en store del af samfundet, selv om vi ikke er gamle nok til at stemme, og vi fortjener at blive hørt. Mange unge har meget på hjerte. Sådan et forum kan måske også spille ind med gode idéer til, hvordan ungdomslivet og ungdomskulturen i Sorø kan blive bedre. Det kunne også være idéer til nye klimatiltag i kommunen - eller hvordan vi reducerer stress på uddannelsesinstitutionerne.

Idéen har Naya Winslow ikke konkretiseret endnu, men det er i den retning, tankerne går.

Projektmager-kurset kører over 12 uger, og så skal de unge - nogle arbejder alene, andre i grupper - være klar med deres projekter.