14 dages selvisolation er prisen

Hvis man rejser til et land, som frarådes i rejsevejledningen, skal man holde sine børn hjemme fra dagtilbud, skole og SFO i 14 dage, og hele familien opfordres til at gå i 14 dages selvisolation.

Sådan lyder det fra kommunaldirektør Søren S. Kjær, Sorø Kommune, der præciserer, at selvisolation også betyder, at hele familien i 14 dage ikke deltager i kultur- og fritidsbegivenheder, handler i butikker, går på café eller på biblioteket osv.

- I Sorø Kommune er vi optaget af at være med til at begrænse smitterisikoen. Vi følger udmeldingerne tæt, og vi opfordrer alle til at opføre sig ansvarligt. Formålet med selvisolation er at begrænse kontakten til andre mennesker i den periode, hvor man kan være smittet uden at vide det, siger kommunaldirektøren.