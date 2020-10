120 år gammel forening er nomineret til gymnastikpris

GymDanmark er specialforbund under paraplyorganisationen Danmarks Idrætsforbund (DIF). GymDanmark har eksisteret i 120 år og er i dag et af de største specialforbund i Danmark.

Årets Forening forventes i sit daglige arbejde at understøtte forbundets vision og målsætninger - herunder at tilbyde medlemmerne et bredt udvalg af aktiviteter - og at være en aktiv deltager/medspiller på kurser og uddannelser i GymDanmark. Endvidere lægges der vægt på, at foreningen udviser en fleksibel indstilling til udlån af lokaliteter, redskaber m.v. i forbindelse med gennemførsel af kurser og arrangementer.