Se billedserie Julehusene blev indkøbt i 2019 og nåede da også at få ilddåben i Sorø, inden coronaen ramte. Foto: Katrine Rogert Skovsgaard

12 julehuse søger et nyt hjem

Sorø Handel og Service er på udkig efter en hal, lade eller lignende, hvor byens 12 julehuse kan stå i ly for vejr og vind.

Sorø - 18. maj 2021 kl. 05:36 Af Merete Jensen Kontakt redaktionen

Da Sorø Handel og Service i 2019 fik muligheden for at købe 12 fine julehuse til en temmelig favorabel pris, så gjaldt det om at slå til! Muligheden for at kunne bruge husene ved byens forskellige arrangementer var kærkommen!

Julehusene, som er opført i træ, blev midlertidigt opmagasineret på én af Sorø Kommunes materialpladser i Dianalund, men da kommunen selv skulle bruge pladsen inden for i selve hallen, blev pallerne flyttet udenfor, hvor julehusene - halvt dækket af presenning - er udsat for fugt, vejr og vind.

Betaler for opmagasinering - Det er bare enormt ærgerligt, for de bliver vind og skæve af at ligge udenfor på paller, som også er for små i forhold til de største af elementerne på 2 x 3 meter. Spørgsmålet er desværre, om julehusene allerede har taget skade af opholdet udenfor, siger formand for aktivitetsudvalget i SOHS og næstformand i foreningen, Katrine Rogert Skovsgaard. Hun har derfor en klar opfordring til borgere, virksomhedsejere eller landmænd, som måske har en ledig overdækket hal eller lade på minimum 50 kvadratmeter. Julehusene skal have en fast opmagasineringsplads som er overdækket.

- Vi vil naturligvis gerne betale for opmagasineringen, og det drejer sig kun om opmagasinering. Transporten til og fra skal vi nok selv sørge for. Men da især vægelementerne er så store, så er det vigtigt, at ejendommen har en port. Ellers kan vi simpelthen ikke få dem ud med en palleløfter. De er meget, meget tunge, siger hun.

Handelsstandsforeningen havde mange planer om at skulle benytte julehusene til byens forskellige arrangementer i løbet af året, men så ramte coronaen! Julehusene er opbevaret med tagene for sig, vægge for sig og så videre. I alt er der tale om seks af de store paller og en almindelig »pallekasse« med mindre dele i.

- Det vil være luksus for os, hvis der er plads nok - enten i en hal eller udenfor, så vi kan samle husene og/eller renovere dem løbende. Det er i dén grad en praktisk udfordring, som vi forsøger at løse på allerbedste vis. Men vi ser ingen andre muligheder end at bede om hjælp, fortæller Katrine Rogert Skovsgaard.

Vil du hjælpe? - Ofte har vi også brug for et par hjælpende hænder til nogle småopgaver. Så sidder man derude som pensionist, efterlønner, ledig eller bare har nogle timer i overskud, så kunne vi godt tænke os at lave en jobbank, så vi kan give lyd, hvis vi har brug for lidt hjælp i forbindelse med Sorø bys arrangementer i løbet af året. Hvis man eksempelvis er god med en skruemaskine, en sav eller en tommestok, så vil det være guld værd for os som forening. Et par timer hér og dér kan gøre en stor forskel, siger hun med et smil.

Hvis man har en lade eller lignende til rådighed - eller ønsker at gå til hånde ved praktiske småopgaver, så må man meget gerne henvende sig til Katrine Rogert Skovsgaard hos INbetween, Storgade 38A i Sorø. Man kan også ringe til hende på telefon: 22 88 80 52.