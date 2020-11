113 fartbøder og 11 klip

I Dianalund var politiet på Sømosevej i tidsrummet mellem klokken 15.50 og 18.00. 92 bilister blev kontrolleret. En får en bøde for at køre 59 kilometer i timen på strækningen, hvor hastighedsbegrænsningen er 50 kilometer i timen.

Fra klokken 19.05 til 21.40 var måleudstyret på plads på Karsholtevej. 74 biler blev kontrolleret. Ni kørte til et bødeforlæg på strækningen, hvor der er en hastighedsbegrænsning på 80 kilometer i timen. Tre får et klip i kortet i tilgift. Hurtigste bilist blev målt til 130 kilometer i timen.

På Sorøvej i Ruds Vedby var der fredag fra klokken 17.20 til 18.00 en færdselskontrol. Fire bilister bliver sigtet for at køre for hurtigt. Højeste hastighed var 63 km/t på strækningen, hvor der er en hastighedsbegrænsning på 50 kilometer i timen. Der blev kontrolleret 75 biler med laser.