10,3 mio. kr. til projekter på skoler og i dagtilbud

Otte millioner kroner til renovering af Pedersborg Skoles tage og facader. Byrådet har afsat et rådighedsbeløb på 18 millioner kroner for årene 2021 og 2022 til renovering af tage og facader på Pedersborg Skole. Skolen bliver inddraget i projektet for at sikre, at skoledriften kan fortsætte så upåvirket som muligt gennem byggefasen.