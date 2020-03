Den ene af de to Røde Kors-butikker i Sorø. Butikkerne bidrager fint til organisationens hjælpearbejde. Foto: Bjarne Stenbæk

100.000 kroner fra Røde Kors Sorø til børn i Syrien

Sorø - 02. marts 2020

Der er mangel på stort set alt i det nordlige Syrien, hvor børn fryser og sulter ihjel.

Helt ekstraordinært har bestyrelsen for Røde Kors i Sorø besluttet at bevilge 100.000 kroner til Katastrofefonden i Dansk Røde Kors, som har hårdt brug for pengene til at hjælpe sultende og frysende børn på flugt i Idlib-provinsen i det nordlige Syrien.

Flere end 900.000 personer er siden årsskiftet flygtet fra provinsen der udsættes for daglige bombeangreb. Senest blev tolv skoler udsat for bomber i begyndelsen af ugen.

- Sædvanligvis bevilger vi ikke penge midt i et regnskabsår, men forholdene i det nordlige Syrien er så katastrofale med mangel på stort set alt, at vi i bestyrelsen gør en undtagelse, forklarer Niels Mortensen om bevillingen. Han er formand for Røde Kors Sorø.

- Vi er desuden - med god opbakning fra soranerne - kommet godt fra start både i vores tøjbutik og i vores møbelbutik i Sorø. Derfor har vi i bestyrelsen vurderet, at vi har pengene til bevillingen, tilføjer han.

Onsdag aften var der generalforsamling i Røde Kors Sorø, og her var der enstemmig opbakning til det humanitære initiativ.

Generalforsamlingen kunne tillige glæde sig over, at Røde Kors Sorø i 2019 fik et overskud på cirka en mio. kroner, selv om der i årets løb blev investeret omkring en halv mio. kroner i moderniseringen af tøjbutikken i Storgade. En investering som ser ud til at bære frugt, idet omsætningen siden er vokset med cirka 25 procent. Overskuddet fordeles mellem bidrag til Katastrofefonden, sociale opgaver i Danmark og udvalgte projekter i U-lande.