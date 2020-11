Kulturformidler Randi Petersen og skuespiller Henrik Jandorf glæder sig til at komme i gang med projektet til foråret. Privatfoto

100.000 kr. til at styrke læselysten

Sorø Bibliotek & Bykontor er netop blevet bevilliget 100.000 kr. fra Slots- og Kulturstyrelsen til at styrke læselysten hos de ældste skoleelever.

Biblioteket er gået i samarbejde med skuespiller Henrik Jandorf, Sorø, om projektet, og sammen vil de tage ud til skolerne i Sorø Kommune for at inspirere til at afprøve ord og udtryk i litteraturen.