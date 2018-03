Der er endnu et stykke tid til, at Sorøs skatere kan slå sig løs på »hjemmebane«. Foto: Kim Rasmussen

100.000 kr. mere til skater-bowle

Nordea-fonden har besluttet at bevilge 100.000 kr. til en skater-bowle - under forudsætning af, at det senest 1. september i år kan dokumenteres, at der er samlet penge nok sammen til at gennemføre projektet.