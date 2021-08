Vejtræerne langs Fulbyvej er mere end 70 år gamle, men mange bilister har stadig ikke lært, at det er en god ide at køre efter forholdene på strækningen.Foto: Ulla Grundtvig Brask

Send til din ven. X Artiklen: 10 træer står til at miste livet på grund af hurtig-kørerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

10 træer står til at miste livet på grund af hurtig-kørerne

Sorø - 06. august 2021 kl. 19:05 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen

Det er fem år siden, at der sidst har været en alvorlig trafikulykke på Fulbyvej, men i årene før da skete det med jævne mellemrum.

I perioden 2011-2016 skete der således i alt 10 ulykker på på den 3,4 km lange vejstrækning. Heraf var der en enkelt dødsulykke og tre ulykker med personskade. I hele kommunen var der i samme periode i alt 18 alvorlige ulykker, og dermed tegner Fulbyvej sig altså for over halvdelen.

Af de 10 ulykker var otte eneulykker, hvor bilisten kørte ind i et af de mange vejtræer, og i flere af tilfældene viste det sig, at der var kørt for hurtigt, eller at bilisten var påvirket.

Hvorom alting er, har spørgsmålet om Fulbyvej, vejtræer og trafiksikkerhed været til politisk debat flere gange indenfor de senere år, og nu er den kommunale forvaltning kommet med endnu et oplæg til, hvad der bør gøres.

Der køres stærkt Trafikmålinger på Fulbyvej underbygger i øvrigt, at der køres for hurtigt på strækningen. Der er hastighedsbegrænsning på 60 km/t, men det overholder de færreste. Faktisk viser målingerne, at alene gennemsnitshastigheden ligger på 66.7 km/t, og at en meget stor del af bilisterne træder så hårdt på speederen, at de når over 76,5 km/t.

Forvaltningen har derfor udarbejdet et oplæg til politikerne, der foreslår flere forskellige tiltag på Fulbyvej.

Det mest drastiske er at fælde 10 af vejtræerne. Ifølge forvaltningen er det egentlig kun et af træerne, der skønnes at være rigtig trafikfarligt, men de øvrige træer på grund af påkørsler skulle være i så dårlig forfatning, at man lige så godt kan fælde dem. Det vil koste lige knap 23.600 kr.

Autoværn og skilte Andre fem træer står også uhensigtsmæssigt for dem, der ikke kan finde ud af at overholde hastighedsbegrænsningerne, men de træer er bevaringsværdige og bør afskærmes med autoværn, mener forvaltningen. Det vil koste 50.000 kr.

Fire træer er allerede blevet forsynet med reflekser, men reflekserne er slidte og bør fornys. Det vil koste 8.000 kr.

Enkelte steder på Fulbyvej er der skarpe kurver, og her skal der nye skilte op, der advarer om det. Det vil koste 14.400 kr.

Over 100.000 kr. Der foreslås også yderligere markering til af hastighedsbegrænsningen på strækningen. Det vil koste 24.000 kr.

Og endelig vil der blive opsat allerede indkøbte fartvisnings-tavler op, da erfaringen viser, at mange bilister letter på speederen, når de på tavle-displayet kan se, at de kører for hurtigt.

Den samlede pris for tiltagene, som forvaltningen alle finder nødvendige, er 107.495 kr.

Pengene kan tages fra det afsatte budget til trafiksikkerhedsforbedrende tiltag. Her er årligt 417.100 kr. til rådighed.

Medlemmerne af kommunalbestyrelsens teknik- og miljøudvalg ser på sagen i næste uge.