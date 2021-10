Politikerne vil have en mere erhvervsrettet 10. klasse. Billedet her er fra automatiktekniker-uddannelsen på ZBC. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: 10. klasse skal være mere erhvervsrettet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

10. klasse skal være mere erhvervsrettet

Sorø - 11. oktober 2021 kl. 06:56 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen

Et år i 10. klasse i Ringsted med fokus på erhvervsfaglige kompetencer kan blive en mulighed for unge mennesker fra Sorø kommune allerede næste sommer.

Politikerne i Sorøs børne- og undervisningsudvalg har nemlig sendt et forslag i høring, der handler om at droppe samarbejdet med Campusskolen i Ringsted og i stedet samarbejde med ZBC for at gøre tilbuddet mere erhvervsrettet.

I øjeblikket har Sorø Kommune ikke sit eget 10. klasse-tilbud. Kommunen samarbejder med Slagelse og Ringsted, så Sorøs unge kan gå i 10. klasse i de to nabokommuner. I det nuværende skoleår har 39 personer valgt X-class på 10. Klasse-centret i Slagelse, mens 10 går på Campusskolen i Ringsted.

Campusskolen tilbyder tre linjer med fokus på henholdsvis lingvistik, iværksætteri og psykologi/medie. Men ifølge Sorøs politikere er Campusskolen for boglig, og det er årsagen til, at de gerne vil skifte Campusskolen ud med ZBC.

Erhvervsfaglige linjer ZBC står bag erhvervsuddannelser i otte sjællandske byer, og i Næstved og Ringsted er der også 10. klasser med forskellige linjer.

I Ringsted kan man vælge mellem EUX10 og ZBC10. Tilbuddet ZBC10 er et skoleår, der kombinerer skole og praktik og har fokus på at afprøve forskellige håndværk. EUX10 er en kombination af 10. klasse og første del af grundforløbet på EUX.

Fællestrækket er, at der er en tæt sammenhæng mellem linjerne og de fag og uddannelser, som linjerne peger på.

Ud over at ZBC er mere erhvervsrettet end Campusskolen, så er der også en anden forskel. Campusskolen er en overbygningsskole for tre folkeskoler i Ringsted og har kun 7. til 10. klasse. ZBC's 10. klasse har ikke den samme tætte kontakt til folkeskolen, men samarbejder derimod med de erhvervsrettede ungdomsuddannelser.

Venter på høringssvar Det er et signal, som Sorøs politikere godt kan lide. Det fortæller Lars Damgaard fra Dansk Folkeparti. Han sidder i kommunalbestyrelsen og er formand for børne- og undervisningsudvalget.

- Vi vil gerne skifte til ZBC's 10. klasse, fordi det er et bedre og bredere tilbud end det nuværende. Sammensætningen af linjer er bedre og retter sig mere mod det erhvervsfaglige. Og så er det godt, at det ikke fungerer som afslutningen på grundskolen, men er en start på en erhvervsuddannelse. Vi har søgt efter det bedste tilbud, og lige nu føler vi, at det er dét her. Det giver andre muligheder og et bedre studiemiljø, siger han.

- 10. klasse på Campusskolen har manglet noget indhold, der giver mere mening for dem, der går der. Der skal være noget indhold, så man kan forberede sig på, hvad man vil bagefter, siger Lars Damgaard.

Forslaget om et nyt samarbejde med ZBC i Ringsted er sendt i høring frem til fredag den 29. oktober, og efter planen bliver der truffet en endelig beslutning på et udvalgsmøde i december.

- Nu venter vi på høringssvarene og håber på gode svar. Men umiddelbart er jeg meget tændt på det her tilbud, siger udvalgsformand Lars Damgaard.

Der er ikke lagt op til at ændre på 10. klasse-ordningen i Slagelse.