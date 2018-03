10 år med madlavning i smukke omgivelser

56-årige Conni Hansen blev udlært som 18-årig i et storkøkken i Næstved Kommune. Et job hun bestred i imponerende 25 år. Hun arbejdede samtidig i sin fritid med kogekone-jobs i forsamlingshuse og hos private.

- I løbet af disse år fik jeg oparbejdet et enormt stort netværk, og jeg gik med en brændende drøm om at blive selvstændig. I 2005 tog jeg springet og sagde mit job op, og samtidig etablerede jeg virksomheden »Mere at byde på«. På det tidspunkt boede min mand, Torben, og jeg sammen med vores to piger i Glumsø, og vores drøm var at finde en nedlagt landejendom, hvor jeg kunne etablere køkken i den ene længe, mens min mand kunne have virksomhed i en anden, fortæller Conni Hansen.