Se billedserie Søndag fylder skoleleder Ole Kristensen 60 år. - Jeg forsøger at være glad for det liv, jeg har, og få det bedste ud af det, siger han. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

- Vi skal gøre op med perfekthedskulturen

Sorø - 21. april 2019 kl. 10:46 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det sidste stykke med græs mangler stadig at få ordentligt fat foran den nyrenoverede Frederiksberg Skole ved Sorø.

Den farverige, nye skolebygning vidner om en over 10 år lang proces. Først blev der fundet pcb-gift i skolens gamle bygninger, og siden blev det besluttet at bygge en ny skole.

Processen blev sat i gang af den dengang nytiltrådte skoleleder Ole Kristensen og en af hans kollegaer. De havde begge set et tv-program om en pcb-forurenet skole, og det blev startskuddet til undersøgelser på Frederiksberg Skole.

I januar 2017 var der indvielse af den nye skole, og snart er den sidste finish også på plads.

I perioder har nedrivningen og byggeriet fyldt meget for skolen og personalet.

- Selvfølgelig har det givet udfordringer, for eksempel med undervisning i barakker. Det har ikke bare været dejligt hele tiden. Men vi har hele tiden haft fokus på, at det skulle gå gnidningsfrit, og det lykkedes ved at have en dialog med entreprenøren. Når man er i det, så finder man jo løsninger. Det har gjort, at vi alle er kommet godt igennem det, siger Ole Kristensen til DAGBLADET og Sjællandske.

Til august har han været leder af Frederiksberg Skole i 11 år.

Søndag fylder han 60 år. Ifølge ham er der en grundlæggende problematik med udfordrede børn og unge i samfundet i dag. Ole Kristensen mener, samfundet har brug for en åben dialog om det.

- Det er svært at finde en forklaring på, hvorfor mange børn og unge er udfordret af angst og synes, at livet er svært. Det er en samfundstendens. Noget af det handler nok om vores præstationskultur. Det er komplekst at hjælpe dem, og nogle gange kunne man godt ønske sig flere ressourcer til at håndtere det endnu bedre, siger han.

Han har ikke løsningen, men synes, det skal være muligt for de unge at stoppe op og tænke sig om.

- Det er vigtigt at gøre op med den der perfekthedskultur. Og det er vigtigt, at forældrene er interesseret i, hvad de unge laver, og skaber et frirum for dem. I det daglige kan vi som skole fokusere på, at børnene har trygge rammer, hvor de kan lære, og hvor de kan have det godt med hinanden. Sammen skal vi kere os om at drage omsorg for de unge mennesker, så de ikke ender dér, hvor livet er svært, siger skoleleder Ole Kristensen.