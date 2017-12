-Vi har masser af ressourcer herude på landet

Se billedserie Elisabeth Serena og Erik Sten Lundbye er LandSkaberne. De har netop fået 275.000 kroner til deres projekt fra Erhvervsministeriets Landdistriktspulje. Foto: Charlotte Koefoed

Sorø - 23. december 2017
Af Charlotte Koefoed

Elisabeth Serena og Erik Sten Lundbye har sammen udviklet LandSkaberne, et projekt, der skal skabe socialøkonomisk bæredygtighed i landområderne på Vest- og Midtsjælland med storbyer og erhverv som medspillere. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

På væggen over klaveret hænger en tidslinie og en masse sedler i forskellige farver, der indikerer, hvordan LandSkaberne skal udvikle sig.

Med 275.000 kroner fra Erhvervsministeriets Landdistriktspulje i ryggen kan stifterne, Elisabeth Serena og Erik Sten Lundbye, nemlig komme i gang med dét, de brænder for: At skabe muligheder for at udnytte de mange ressourcer, der er i landområderne og i de mindre landsbyer, med erhverv, turister og iderige iværksættere. Og skabe samarbejde mellem land og by.

- Vi har boet herude i Rude Eskildstrup i mange år og været aktive i såvel borgerforeningen og Børnehuset i den nedlagte skole, og set, hvor meget, der kan lade sig gøre, når man arbejder sammen. I Børnehuset er der masser af liv, og ud over at den nedlagte skole bliver brugt til børnehave, bruger foreningerne også huset. En god måde at udnytte en bygning, der ellers ville have stået tom, forklarer Erik Lundbye.

Og det er netop de tomme huse, de nedlagte skoler, naturen og de mange muligheder, der er på landet, LandSkaberne gerne vil parre med for eksempel folk eller erhverv i byerne,

- Det kunne være en iværksætter på Nørrebro, der har en supergod ide, men mangler plads. Vi har masser af tomme bygninger herude. Lad os koble tingene sammen og skabe udvikling, som på den ene side kommer iværksætteren til gode, men som også skaber liv i lokalområdet. På samme måde kunne man skabe en slags turisme, hvor folk er med i det daglige liv på landet, forklarer Elisabeth Serena.

Hun tænker helt konkret på en landsby i Skotland, hvor turister er med til at drive den lokale bogbutik. En anderledes måde at holde ferie på, hvor man kommer helt tæt på lokalbefolkningen.

Landcentralen er også en ide, som Elisabeth brænder for. Da den lokale tank i Munke Bjergby lukkede, var det slut med indkøb i nærområdet. Men med en landcentral, kan man udnyttede en bygning til at drive en slags blandet landhandel, hvor der både er dagligvarer, offentlige funktioner som for eksempel sundhedsplejersken havde en månedelig konsultation, aflevering af pakker eller noget helt fjerde.

- Vi kan så meget her ude og det er på landet, græsrødderne altid har samlet sig. Tænk bare på andelstanken. Den voksede ud af landområderne, og det her er det samme, bare på en anden måde, siger Elisabeth Serena.

Et samarbejde med Fritidsakademiet i København, som forbereder unge på at arbejde, er under udvikling og tanken er, at de unge kan komme og arbejde på landet og opleve hvordan det er at være under åben himmel.

De næste par måneder skal LandSkaberne finde tre landsbyer i enten Ringsted, Sorø, Kalundborg eller Slagelse Kommune, der skal være forsøgsbyer og herfra skal projektet rulle sig ud.

Han man en god ide eller en bygning eller en eksisterende virksomehed, og er interesseret i hvad LandSkaberne kan tilbyde, er man velkommen til at kontakte LandSkaberne.