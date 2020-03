- Utrygheden og uvisheden er det værste

- Jeg har ondt i maven og har slet ikke sovet i nat, siger Bettina Nielsen fra Frisør AcaPella. Privatfoto

Sorø - 18. marts 2020 kl. 20:25 Af Merete Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Indehaveren af Frisør AcaPella er modløs, utryg og trist over den situation, som butikker og erhvervsdrivende befinder sig i.

Der er ikke megen munterhed at spore hos Bettina Nielsen, indehaver af Frisør AcaPella i Sorø. Coronavirussets indtog har skabt dybe panderynker hos den lokale frisør.

- Lige nu sørger jeg for at holde hovedet oppe og benene nede, selvom man render rundt som en høne uden hoved. Jeg har ondt i maven og har slet ikke sovet i nat, siger Bettina Nielsen og fortsætter:

- Vi er to, der har siddet og ringet til kunder siden i morges klokken 7.30, og heldigvis er kunderne flinke til at rykke tiden - i stedet for bare at aflyse den. Det varmer også, at jeg møder stor forståelse og god opbakning, selvom det er en meget frustrerende situation at stå i - både for os og for kunden, siger Bettina Nielsen.

Uoverskueligt Da regeringen meldte ud tirsdag aften, at også frisører skulle lukke, ringede Bettina Nielsen til sit personale og meddelte, at deres arbejdsplads indtil videre er lukket til den 30. marts.

Bettina Nielsen er dog temmelig bekymret for sine frisørelever, der - ifølge planen - skulle have været til svendeprøve i Næstved og Odense den 20. og 21. april.

- Lige nu ved vi jo ingenting. Deres skoleprøver er suspenderet på ubestemt tid, så det betyder, at svendeprøverne også udsættes, og den ene af mine elevers lærekontrakt skal måske også forlænges. Ingen ved noget, og det er lidt uoverskueligt det hele, siger hun modløst.

Kan folk ikke forstå det? - Der skal jo stadig betales både husleje og lønninger, så jeg håber virkelig, at der snart kommer et nyt udspil fra regeringen som handler om et økonomisk udspil for os små erhvervsdrivende. Desuden håber jeg, at kunderne stadig sørger for at bakke op om de lokale butikker og virksomheder, hvis vi skal kunne komme ud på den anden side med skindet på næsen, lyder opfordringen fra Bettina Nielsen, som i den kommende periode vil sørge for at holde sig beskæftiget med en masse administrativt arbejde.

- Vi er berørte af det allesammen, og derfor kan det stadig chokere mig, at folk ikke holder afstand, at folk ikke tager handsker på i dagligvarebutikkerne, og at familier lader deres børn »gramse« på frugt og grønt. Jo længere tid der går, inden folk forstår alvoren, jo længere tid går der, førend vi kan få gang i »hjulene igen«.