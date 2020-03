- Tøjbutikkerne er super fleksible

- For 14 dage siden var vi ude at købe tøj. Det kan Simon nok ikke passe til september, tænker jeg. Men tøjbutikkerne er super fleksible og har givet os lov til at bytte det. Vi havde bestilt et forsamlingshus, det har vi været nødt til at ombooke. Og maden bliver vi også nødt til at ændre på, siger hun.