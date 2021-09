Se billedserie Mette Vestergaard-Knudsen har skrevet bogen »Friuger ? Livet som deleforældre med og uden børn«, der udkom den 3. september på Turbine Forlaget. Foto: PR

- Jeg hviler mere i rollen som delemor nu

Sorø - 08. september 2021 kl. 14:00 Af Signe Ravn Kontakt redaktionen

Da familieterapeut Mette Vestergaard-Knudsen, der er vokset op i Sorø, for 12 år siden skulle skilles, bugnede hylderne af bøger om, hvordan man bedst får børnene igennem den omvæltning, det er, når dets forældre går fra hinanden. En bog, hun til gengæld ikke fandt, var den, der beskrev, hvordan man som forælder selv kommer hel igennem bruddet og lander i rollen som deleforælder.

Så den bog har hun nu skrevet.

"Friuger - Livet som deleforældre med og uden børn" udkom den 3. september på Turbine Forlaget og er bygget op om interviews med ni deleforældre iblandet Mette Vestergaard-Knudsens fagperspektiv som familieterapeut og hendes egne erfaringer.

- Det er ikke en gode-råd-bog. Det er helt bevidst, siger Mette Vestergaard-Knudsen og fortsætter: - En selvhjælpsbog med gode råd kan være med til at give endnu mere dårlig samvittighed, og hvis der er noget, deleforældre allerede har, så er det dårlig samvittighed.

En bog at spejle sig i I stedet har Mette Vestergaard-Knudsen ønsket at skrive en bog, hvor læseren kan se sig spejlet og genkende, at andre har det på samme måde, samtidig med, at hun som fagperson fortæller om blandt andet sorgprocessen og krisereaktioner.

De gode råd, der trods alt kommer i bogens sidste kapitel, kommer direkte fra de medvirkende deleforældre, der, med undtagelse af forfatterens nye mand og hende selv, optræder anonymt.

- Der er lige så mange, der er skilte, som der er kernefamilie-forældre. Jeg vil gerne have normaliseret deleforældrebegrebet. Vi skal stå ved, at vi er lige så gode og rigtige forældre, som kernefamilien er, fastslår hun og tilføjer: - Jeg hviler mere i rollen som delemor nu. Det er blevet et manifest for mig at tale deleforældrenes sag.

Håbet er, at bogen finder vej til både kommende og nye deleforældre, dem, der har haft rollen i længere tid, deres familie og venner og delebørnenes skolelærere.

Forståelsen for det svære i situationen skal bredes ud, mener Mette Vestergaard-Knudsen, der sammenligner den mentale omvæltning ved et brud eller en skilsmisse med det at blive forælder for første gang.

Alle typer følelser er okay - Det kan tage tid at vænne sig til det. Førstegangsforældre har sundhedsplejersker, bøger og pjecer, der fortæller mødre og fædre, at det er helt normalt, men det er der ingen, der fortæller til nybagte deleforældre: Det er helt okay, alle følelser er ok. At det er okay at være bitter, ked af det, lettet eller glad.

Selv følte Mette Vestergaard-Knudsen både skam og skyldfølelse, da hun blev skilt fra sit barns far. Skam over at splitte familien og gøre sin søn til skilsmissebarn, men også mere tabubelagte følelser, som hun følte sig alene med. Lettelse blandt andet.

- Jeg glædede mig også til at blive alene og til at være barnefri. Det turde jeg ikke sige til nogen. Jeg tænkte, der må være noget galt, når jeg glæder mig til at have dage uden mit barn og feste med veninderne. Det var skamfuldt. Jeg oplever det også med mine klienter; at sætte pris på sin friuge, dét er der ikke mange, der har lyst til at indrømme, konstaterer Mette Vestergaard-Knudsen, der i dag lever i en sammenbragt familie.

Til gengæld, minder hun om, er der ingen deleforældre, der ikke har kæmpet med alt, hvad de havde, før bruddet blev en realitet.

- Det er ofte lettere at blive sammen end at gå, understreger hun.

Opbakning hjemmefra Trods bogens følsomme emne og en deraf følgende spændthed, der både omfatter sommerfugle og en klump i maven, over, hvordan bogen mon modtages, så har hendes nærmeste bakket op.

Hendes snart 14-årige søn er stolt over sin mor og bad kun om at få slettet et enkelt afsnit fra bogen, og hendes eksmand og hans nye kæreste og hendes mands eks'er bakker også op om projektet.

- Det handler netop om ikke at skabe konflikter. Vi er i samme båd - hvordan får vi skabt et godt liv som deleforældre? Vi er heldige, at vi har gode relationer. Der er bump på vejen, for der er stadig ting, man ikke er enige om. Men jeg har ingen interesse i at hænge min eks ud, for han er en fantastisk far. Han har drillet med, at han burde få halvdelen af indtjeningen fra bogen, griner Mette Vestergaard-Knudsen.