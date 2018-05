Se billedserie Bestyrelsen i Sorø Fjernvarme tæller fremover også to forbrugerrepræsentanter: Syv ville gerne have en bestyrelsespost. De to, der blev valgt, er Hans Henrik Hansen og Ulf Barlyng. Foto: Ulla Grundtvig Brask

- Bliver min fjernvarme mon dyrere?

Sorø - 31. maj 2018
Af Ulla Grundtvig Brask

Kommer jeg til at betale mere eller mindre for min fjernvarme fremover?

Det var et af de spørgsmål, der fyldte rigtigt meget hos mange af de borgere, der torsdag aften havde sagt ja tak til at møde ansatte fra AffaldPlus til et dialogmøde om Sorø Fjernvarme.

Den 1. januar 2018 købte AffaldPlus Sorø Fjernvarme af SEAS-NVE. Mødet var således kundernes første mulighed for at møde de nye ejere af virksomheden.

Administrations- og økonomichef Peter Fugmann fortalte på mødet, hvad det er, AffaldPlus har som mål. Det er stabile varmepriser.

Og han påpegede - lige som direktør John Kusz - at AffaldPlus arbejder non-profit og altså hverken må tjene eller tabe penge på ydelsen til de cirka 1500 fjernvarmekunder i Sorø Kommune.

Hvordan ser det så ud med fjernvarmepriserne i fremtiden?

Peter Fugmann viste en prisudvikling, der tager udgangspunkt i de rammeprincipper i forhold til lovgivning, som AffaldPlus kender i dag.

Kort fortalt viser den, at kunderne frem til 2026 kan se frem til en stigning, men at prisen ventes at falde igen fra 2026 og frem til 2039.

Lovgivningen kan dog ændre meget på den ventede udvikling, pointerede Peter Fugmann.

Den kan påvirke prisen begge veje.

Kunderne - eller antallet af dem - kan også ændre udviklingen. Jo flere der er af dem, des lavere er prisen for den enkelte.

- Der er ingen grund til at lægge skjul på, at vi kæmper om kunderne med naturgas-leverandøren. Vi forsøger naturligvis at udbygge det eksisterende fjernvarmenet, sagde Ole Andersen, der er energichef i AffaldPlus. Senest er Rustkammergården ved Pedersborg Torv kommet med som fjernvarmekunde.

Når Sorø by og nettet på Frederiksberg kobles sammen, er det AffaldPlus' håb, at endnu flere borgere vil vælge fjernvarmen.

Det skriver DAGBLADET Ringsted og Sjællandske.