Ung tvivler: Politikerne taler ikke til mig

18-årige Philip Gyldenvang Nielsen fra Bjernede er i tvivl om, hvor han skal sætte sine krydser den 21. november til kommunal- og regionsvalgene. For ham handler det blandt andet om, at han ikke følger særlig meget med i lokalpolitik.

- Jeg har prøvet at følge lidt med, men det er svært, når man ikke har tid til det. Jeg har været til ét vælgermøde, og jeg synes, det fungerede godt. Men kandidaterne skulle være bedre til at tale om emner, der er mere relevante for mig og give klarere svar uden at tale udenom. Jeg føler, at de kun taler til de erfarne vælgere, som har stemt før, siger Philip Gyldenvang Nielsen til DAGBLADET og Sjællandske.