I perioder var der hektisk aktivitet ved de røde partiers lokaler på rådhuset, hvor man tirsdag nat prøvede at lave en aftale uden om Konservative og Venstre. Foto: Merete Jensen

Rødt drama på valgnatten: Sådan blev der forhandlet

Sorø KV17 - 22. november 2017 kl. 04:35 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var politisk drama på rådhuset i Sorø tirsdag aften og nat, inden Gert Jørgensen (K) kunne erklære, at han havde genvundet borgmesterposten.

For det første gik der meget lang tid, før borgmester Gert Jørgensen kunne fortælle tilhørerne i valgcaféen om det endelige resultat, mandatfordelingen og konstitueringen. Og det for det andet begyndte de røde partier, Alternativer, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti pludselig at holde møder i rådhusets lokaler. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Vi giver her et indblik i valgnattens drama.

Klokken 0.15: Borgmester Gert Jørgensen har ikke fortalt tilhørerne i rådhusets valgcafé om det endelige valgresultat endnu, og det undrer flere af de fremmødte. Nu går Socialdemokratiet, SF og Radikale Venstre sammen ind i lokale 180, der egentlig er socialdemokraternes base. Kort efter dukker Alternativets Irene Vissing også op på gangen.

Klokken 0.30: - Vi stikker lige hovederne sammen, siger Alternativets bestyrelsesmedlem Susanne Kristensen. Hun, Niels Levinsen, Niels Aalbæk og Irene Vissing taler lavmælt på gangen hos de røde partier.

Klokken 0.35: Pia Hvid og Henrik Nørgaard, begge fra Radikale Venstre, kommer ud af mødelokalet. - Vi har talt om, hvilke muligheder der er med den mandatfordeling, vi kender nu. Det kan både være blå blok, rød blok eller noget hen over midten. Men vi afventer de endelige resultater. Vi skal lige tale med baglandet, siger Pia Hvid.

Klokken 0.45: Også Bo Mouritzen fra Enhedslisten har deltaget i mødet. - Vi snakker om, hvad der er af muligheder, hvis forhandlingerne i blå blok bryder sammen, og hvis de ikke bryder sammen. Så vi afventer blå blok. Jeg håber, at de snart finder ud af, om de vil danse med hinanden, for jeg er også træt. Vi sidder med vores ene mandat og prøver at forhandle os frem til noget, siger Bo Mouritzen.

Klokken 0.50: Alternativets spidskandidat Niels Aalbæk dukker op på gangen ved lokale 180. - Alle bolde er oppe i luften. Der sidder flere og flere rundt om det bord herinde, siger Niels Aalbæk.

Klokken 1.00: Nu vender Radikale Venstres Pia Hvid tilbage til mødelokalet. - Nu skal vi samles igen. Jeg afviser ikke noget, siger hun. Linda Nielsen fra SF er klar til endnu et møde med partierne. - Der er både den ene og den anden mulighed. Der sidder nogle partier, som tilsyneladende ikke kan blive enige. Og det kunne være, at vi har et tilbud, siger Linda Nielsen.

Klokken 1.08: Pludselig dukker Dansk Folkepartis top op på gangen. De har taget en bagvej hen til mødelokalet, hvor de går ind til de andre.

Klokken 1.11: Ud af lokalet kommer Anne Madsen fra Socialdemokratiet og Lars Schmidt fra Dansk Folkeparti. De går i enrum for at tale sammen, men har ingen kommentarer. Niels Aalbæk kommer også ud af lokalet. - Nej, vi er ikke tættere på en aftale. Vi er ved at sondere terrænet. Men jeg kan sige, at jeg har lige fået et tilbud fra den anden fløj, siger Niels Aalbæk.

Klokken 1.17: Lars Schmidt fra Dansk Folkeparti og Anne Madsen fra Socialdemokratiet kommer ud fra deres fortrolige snak under fire øjne. - Vi er enige om, at vi skal ses igen, siger Anne Madsen, inden de begge går i hver deres retning.

Klokken 1.29: Lars Schmidt fra Dansk Folkeparti kommer tilbage til mødelokalet, hvor han banker på. - Hej, må jeg forstyrre, siger han og går ind i lokale 180 til gruppen af de andre partier.

Klokken 1.31: To minutter senere kommer Lars Schmidt ud fra lokalet. Han skynder sig hen i den anden ende af rådhuset. - Jeg har sagt nej til deres tilbud. For jeg har fået dét, jeg vil have, siger Lars Schmidt på vej væk fra de røde partier.

Kort efter præsenterede borgmester Gert Jørgensen det endelige valgresultatet og kunne også fortælle, at den borgerlige fløj bevarer flertalssamarbejdet i byrådet.

Anne Madsens egen vurdering er, at partierne var meget tæt på at lave en aftale med Dansk Folkeparti uden om Konservative og Venstre, og hvor hun skulle være borgmester.

- Jeg kan bare sige, at vi matchede tilbuddet fra de blå partier. Vi kunne tilbyde et meget bredt samarbejde hen over midten. Og det må så være et fravalg fra Dansk Folkepartis side. Måske kunne Dansk Folkeparti ikke overskue, hvad så bredt et samarbejde indebærer. Nu er jeg eddermame træt. Og selvfølgelig er vi skuffede, siger Anne Madsen.

Lars Schmidt mener også, at de var tæt på en aftale, der kunne flytte magten i Sorø kommune.

- Vi var meget, meget, meget tæt på en aftale. Men vi var bange for, at samarbejdet ville blive for bredt. Det er altid vanskeligere at blive enige, jo større en gruppe man er. Det er nemmere, når man har fire års samarbejde i bagagen, siger Lars Schmidt.