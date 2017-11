18-årige Philip Gyldenvang Nielsen er i tvivl om, hvor han skal sætte sit kryds den 21. november. Foto: Hans Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Philip er i tvivl om sit første kryds Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Philip er i tvivl om sit første kryds

Sorø KV17 - 17. november 2017 kl. 06:18 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Til kommunalvalget den 21. november er hver 16. vælger en førstegangsvælger. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Og det kan virke uoverskueligt, når man som ung vælger for første gang skal forholde sig til politikerne i kommunen og beslutte sig for, hvor man sætter sit kryds på stemmesedlen.

Sådan er det for 18-årige Philip Gyldenvang Nielsen. Han bor hos sine forældre i Bjernede og går på HTX i Ringsted.

- Jeg ved ikke rigtig, hvad de forskellige partier står for. De fleste siger det samme, og der er ikke rigtig nogen, der skiller sig ud. Jeg var til et vælgermøde, hvor kandidaterne bare sagde dét, de troede, at de lokale ville høre. Det virkede i hvert fald sådan, siger han til DAGBLADET og Sjællandske.

Han har bestemt sig for, at han vil stemme på valgdagen. Så nu har han brug for at blive klogere på, hvor han skal sætte sit kryds.

- Med tiden er jeg blevet lidt mere sikker på, hvem jeg skal stemme på. Men jeg synes stadig ikke, at jeg har et overblik. Jeg føler ikke, at jeg ved nok, så det vil blive lidt et gæt, når jeg stemmer, siger Philip Gyldenvang Nielsen.

Derfor bad avisen ham om at finde frem til to emner, der betyder noget for ham, og som kan afgøre, hvem han stemmer på. Et udvalg af kommunens kandidater til valget blev så bedt om at forholde sig til de to emner.

Det første emne handlede om internetforbindelsen i yderområderne. Philip Gyldenvang Nielsen ville høre deres holdning til, om det er en kommunal opgave at sørge for bedre internetforbindelse i områder som Bjernede.

- Jeg er i hvert fald ikke den eneste, der har problemer med, at forbindelsen forsvinder. For eksempel når jeg hører musik på Spotify eller når jeg skriver på en opgave. Man kan godt leve med det. Men det ville være rart, hvis man ikke skulle tænke på det, forklarer han.

Det andet emne er kunstgræsbaner. Den unge vælger bruger meget tid på at spille fodbold - han er målmand. Han mener, at der burde være en kunstgræsbane i Bjernede.

- Jeg synes, det er en kommunal opgave, at foreningslivet har så gode forhold som muligt. Man udvikler sig bedre teknisk på en kunstgræsbane, og man kunne også bruge banen i fritiden. Ofte er fodboldbanerne meget våde, og så bliver man helt mudret til, siger han.

Philip Gyldenvang Nielsen fik mulighed for at spørge kandidater fra en række partier om deres holdninger til de to emner. Nogle var enige, andre knapt så enige med ham. Svarene tager han med sig videre frem mod valget.

- Der var nogle af svarene, jeg godt kunne bruge. De var mere specifikke i forhold til, hvordan tingene skulle føres ud i livet. Det hjalp meget. Nu skal jeg lige hjem og vende det en gang. Jeg er i hvert fald blevet mere sikker på, hvilke partier jeg kan udelukke og ikke behøver tænke mere på, siger Philip Gyldenvang Nielsen.